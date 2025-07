La telefonata fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin per cercare di avviare negoziati per una tregua fra Russia e Ucraina è la notizia di apertura su tutte le prime pagine di oggi: Putin ha però ribadito di non voler rinunciare ai suoi obiettivi territoriali, pur dichiarandosi disponibile a una trattativa. La Verità critica invece le iniziative per la riduzione delle emissioni inquinanti, mentre Libero ipotizza iniziative del ministro della Cultura Giuli sull’organizzazione del premio Strega.