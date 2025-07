Una turista britannica e una neozelandese sono state uccise da un elefante durante un safari in Zambia

Giovedì in Zambia due turiste sono state uccise da un elefante che le ha caricate durante un safari al parco nazionale di South Luangwa, il più noto del paese, a circa 600 chilometri dalla capitale Lusaka. Le due turiste erano Easton Janet Taylor, che aveva 68 anni e veniva dal Regno Unito, e Alison Jean Taylor, che ne aveva 67 e veniva dalla Nuova Zelanda. Facevano parte di un gruppo di turisti che si stava spostando a piedi nel parco.

L’elefante era una femmina che aveva con sé il suo cucciolo, una situazione che in generale rende gli elefanti (come altri animali) molto protettivi e aggressivi contro quelle che percepiscono essere delle minacce. La polizia non ha detto cosa è successo prima che l’elefante iniziasse a caricare le due turiste, ma che l’ha fatto mentre le due si stavano allontanando. Le guide che accompagnavano le turiste hanno provato a fermare l’animale sparandogli, ma senza successo, e le due donne sono morte sul colpo.

L’anno scorso due turiste statunitensi erano state uccise in due momenti diversi da elefanti in contesti simili, sempre durante dei safari.