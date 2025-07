L’Austria ha rimpatriato in Siria un uomo a cui era stato concesso asilo politico: non succedeva da 15 anni

L’Austria ha rimpatriato in Siria un uomo di 32 anni, a cui era stato concesso asilo politico nel 2014: non succedeva da 15 anni. L’uomo aveva perso lo status di rifugiato nel febbraio del 2019 a causa di alcuni precedenti penali, ma non è stato specificato per quali reati sia stato condannato: ad aprile aveva presentato una nuova richiesta di asilo, che era però stata rifiutata. L’Austria, che ospita circa 100mila siriani, aveva cominciato a parlare di possibili rimpatri già dallo scorso dicembre, quando il regime di Bashar al Assad era stato rovesciato da una coalizione di gruppi ribelli armati.