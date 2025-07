L’anniversario di Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega, il più influente premio letterario italiano e quello che più di ogni altro incide sulle vendite dei libri. È un romanzo di 128 pagine che racconta la storia di una famiglia infelice, con un padre oppressivo e violento e una madre succube di lui: il titolo si riferisce al decimo anniversario del giorno in cui il narratore e protagonista ha visto per l’ultima volta i propri genitori, e scelto di separarsi definitivamente da loro.

L’anniversario, pubblicato da Feltrinelli, ha vinto con 194 voti. Gli altri libri candidati erano Perduto è questo mare di Elisabetta Rasy (Rizzoli), che è arrivato secondo con 133, Quello che so di te di Nadia Terranova (Guanda), che ne ha ottenuti 117, Chiudo la porta e urlo di Paolo Nori (Mondadori), arrivato a 103, e Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia dell’esordiente Michele Ruol (TerraRossa), a 99.

Lo Strega viene assegnato ogni anno a un libro uscito tra il primo marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio di quello in corso. È il più rilevante premio letterario italiano, per la sua storia, dato che esiste dal 1947, e per la notorietà tra i lettori. Le librerie sono solite esporre i libri candidati e poi quello vincitore con apposite fascette gialle, e moltissime persone li acquistano dando fiducia alla capacità del concorso di selezionare opere meritevoli.

Bajani ha 49 anni, è l’autore di una ventina di libri (romanzi, raccolte di poesie e saggi) ed era già stato candidato al Premio Strega nel 2021, con il suo romanzo precedente, Il libro delle case, sempre pubblicato da Feltrinelli.

Feltrinelli non si aggiudicava il premio da vent’anni, cioè da quando lo aveva vinto Il viaggiatore notturno di Maurizio Maggiani. Tra gli addetti ai lavori dell’editoria la vittoria di Bajani era piuttosto attesa anche perché la giuria del premio, composta da più di seicento persone che lavorano nel mondo culturale, è influenzata dai legami professionali e personali con gli editori, che ogni anno investono in una sorta di campagna promozionale a favore del proprio candidato. Generalmente le case editrici più grandi si alternano nelle vittorie.