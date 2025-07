4 persone sono state uccise in una sparatoria fuori da una discoteca di Chicago, negli Stati Uniti: ci sono anche 14 feriti

Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stata una sparatoria fuori da una discoteca del quartiere River North, nella parte settentrionale di Chicago: 4 persone, due uomini e due donne, sono state uccise, e 14 sono rimaste ferite. Secondo la polizia di Chicago, verso le 23 ore locale (le 6 del mattino di giovedì in Italia), un numero imprecisato di persone ha sparato sulla folla mentre era a bordo di un’auto di colore scuro, per poi allontanarsi rapidamente. Le indagini sono ancora in corso, e finora non ci sono stati arresti. Fuori dalla discoteca, che si chiama Artis Lounge, si stava svolgendo una festa per l’uscita del nuovo album del rapper Mello Buckzz.