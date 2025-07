Il caldo che in questi giorni fa sentire i suoi effetti in Italia e in altri paesi europei è la notizia principale sulle prime pagine di oggi, con le morti di alcune persone e le misure per tutelare i lavoratori più esposti, mentre per il Giornale, Libero e la Verità il problema vero non è il caldo ma le iniziative per ridurre le emissioni inquinanti. Altre notizie presenti su tutte le prime pagine sono la decisione degli Stati Uniti di sospendere l’invio di alcune armi all’Ucraina, l’incontro fra papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Meloni, l’annuncio del ministro della Cultura Giuli di non voler partecipare alla premiazione del premio Strega, e la condanna di Sean “Diddy” Combs.