Melegatti, l’azienda veronese produttrice di pandori e panettoni, è stata comprata dalla multinazionale irlandese Valeo Foods

La multinazionale irlandese di prodotti da forno Valeo Foods ha comunicato di aver acquisito Melegatti 1894, la storica azienda di Verona produttrice di pandori e panettoni. L’operazione è stata realizzata tramite la vendita di Melegatti all’azienda dolciaria lombarda Balconi, che fa già fa parte del gruppo Valeo Foods. Al momento non è stato reso noto il valore dell’operazione.

Melegatti esiste dal 1894, e alla fine dell’Ottocento brevettò il pandoro. Nel maggio del 2018 il tribunale di Verona ne dichiarò il fallimento, per via dei molti debiti accumulati. Era stata in seguito rilevata da un’azienda di Vicenza controllata dall’industriale vicentino Roberto Spezzapria, attivo tra le altre cose nella lavorazione dei metalli.