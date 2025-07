Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a molte notizie diverse: l’ondata di calore che interessa l’Italia da qualche giorno e le decisioni di diverse regioni che limitano il lavoro all’aperto nelle ore più calde, la telefonata fra il presidente francese Macron e quello russo Putin per cercare di arrivare a una tregua fra Russia e Ucraina, le richieste dell’accusa nel processo per stupro che ha fra gli imputati il figlio di Beppe Grillo, gli effetti del “decreto flussi” approvato dal governo, e la situazione nella Striscia di Gaza, dove continuano gli attacchi israeliani sulle persone in attesa della distribuzione di cibo. I giornali sportivi commentano l’eliminazione della Juventus dal Mondiale per club di calcio.