Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sull’incontro al Quirinale fra una delegazione della polizia penitenziaria e il presidente della Repubblica Mattarella, che ha sottolineato la situazione drammatica del sovraffollamento e dei suicidi nelle carceri, altri si occupano del “decreto flussi” approvato dal governo che prevede 500mila ingressi regolari di migranti nei prossimi tre anni, altri ancora delle operazioni militari russe in Ucraina. Il Corriere della Sera apre invece sulla trattativa sui dazi fra Stati Uniti e Unione Europea, Avvenire sull’aumento della produzione mondiale di armi, la Verità critica il finanziamento alla produzione di un film dell’uomo indagato per l’omicidio della compagna e della figlia, trovate morte a villa Pamphili a Roma, e Libero critica le valutazioni della Corte di Cassazione sul “decreto sicurezza” e sull’accordo fra Italia e Albania per la gestione delle persone migranti.