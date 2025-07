Una bambina è caduta in mare da una nave da crociera vicino alla Florida, e il padre si è buttato in acqua per soccorrerla

Domenica una bambina è caduta in mare da una nave da crociera che stava navigando vicino alla Florida, e il padre si è buttato in acqua per soccorrerla: l’equipaggio ha rapidamente mandato una scialuppa che ha soccorso entrambi e li ha riportati a bordo in circa 10 minuti. Tutti e due stanno bene. Non è chiaro come la bambina sia caduta in acqua, ma secondo alcuni testimoni il padre stava cercando di farle una foto vicino alle barriere sul ponte della nave.

L’incidente è avvenuto su una nave della compagnia statunitense Disney Cruise Line, di proprietà della Walt Disney Company, che può ospitare fino a 4mila persone. Domenica la nave stava tornando in Florida dopo aver girato per quattro giorni nella zona delle isole Bahamas. Le identità del padre e della bambina non sono state diffuse.

È raro che un passeggero cada in acqua da una nave da crociera, ma quando succede le operazioni di soccorso possono essere complicate. Nel 2022 per esempio un uomo di 28 anni cadde nel golfo del Messico e restò in acqua per oltre 15 ore prima di essere soccorso da un elicottero.