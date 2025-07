In Austria decine di persone sono state portate via in elicottero da alcuni rifugi di montagna, isolati da varie frane

Decine di persone sono state portate via con un elicottero dell’esercito da alcuni rifugi di montagna intorno al comune di Gschnitz, nella zona del Tirolo austriaco. Lunedì mattina dei violenti temporali avevano causato frane di fango e detriti che hanno reso i sentieri impraticabili. Non ci sono stati feriti, ma il piccolo comune di circa 400 abitanti ha subìto grossi danni, con strade e case diventate inaccessibili. Ci sono stati danni anche in altri comuni della zona e i temporali hanno causato l’esondazione del torrente Gschnitzbach.

A fine maggio si era verificata una situazione simile nella Svizzera meridionale: 300 persone erano state evacuate a causa del crollo del ghiacciaio del Birch, che aveva trascinato a valle milioni di tonnellate di ghiaccio, neve e roccia, sotterrando la cittadina di Blatten. In quel caso il ghiacciaio era sotto osservazione da tempo, quindi l’evacuazione era avvenuta preventivamente.