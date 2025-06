C’è stato un terremoto di magnitudo 4.6 nella zona dei Campi Flegrei, tra i più forti degli ultimi decenni

Alle 12:47 di lunedì c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli, in Campania. L’epicentro è stato a 1 chilometro da Bacoli e a circa 5 da Pozzuoli, mentre l’ipocentro a una profondità di 4,9 chilometri. Se i dati rilevati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) venissero confermati, quello di lunedì sarebbe il terremoto più forte registrato negli ultimi decenni nella zona dei Campi Flegrei, assieme a quello del marzo scorso.

Il terremoto è stato seguito da una serie di repliche, cioè scosse di intensità inferiore. Al momento non ci sono notizie di danni né di feriti, ma alcuni treni sono stati sospesi in via precauzionale o stanno viaggiando in ritardo, ed è stata fermata anche la linea 2 della metropolitana; alcune scuole dove erano in corso gli esami orali di maturità sono state evacuate.

I Campi Flegrei fanno parte di un’area vulcanica dove spesso si registrano scosse di terremoto a causa di un fenomeno chiamato bradisismo, che consiste nel movimento del suolo dovuto a fluidi molto caldi. Il 13 marzo scorso sempre nella stessa zona c’era stato un altro terremoto di magnitudo 4.6, che si era sentito bene in molte zone della Campania e aveva causato danni lievi: assieme a quello del 20 maggio del 2024 di magnitudo 4.4 era stato il più forte degli ultimi quarant’anni.

– Leggi anche: Com’è fare il vigile del fuoco ai Campi Flegrei