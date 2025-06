Almeno 8 soldati pakistani sono stati uccisi da un’autobomba nel nord del paese

Almeno 8 soldati pakistani sono stati uccisi sabato in un attacco nel nord del paese, vicino al confine con l’Afghanistan, secondo quanto detto dall’amministrazione locale. Secondo fonti di Reuters nell’esercito pakistano l’attacco avrebbe colpito un convoglio di militari, sarebbe stato compiuto con un’autobomba e le persone uccise sarebbero almeno 13. L’attacco non è stato rivendicato. Il Pakistan ha spesso accusato il governo afghano, controllato dal 2021 dai talebani, di non contrastare l’attività dei gruppi terroristici che hanno basi all’interno dei suoi confini e compiono attacchi contro l’esercito pakistano, fra cui i cosiddetti Talebani pakistani (un gruppo distinto da quello che governa l’Afghanistan).