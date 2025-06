Nelle prime pagine di stamattina trovano spazio soprattutto le imminenti trattative fra Stati Uniti e Unione Europea per evitare nuovi dazi statunitensi sui prodotti europei. Nei boxini compaiono diverse foto del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che ieri si è sposato a Venezia con una cerimonia di cui si è parlato parecchio, negli ultimi giorni. Come sempre in questo periodo, i quotidiani sportivi sono molto concentrati sul calciomercato.