Campari venderà il marchio Cinzano al Gruppo Caffo 1915 per 100 milioni di euro

L’azienda Campari venderà i marchi di bevande alcoliche Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo 1915 per 100 milioni di euro. Entro la fine dell’anno il gruppo acquisirà la proprietà intellettuale dei due marchi, le scorte di prodotti finiti e anche alcuni dipendenti e macchinari produttivi che si trovano in Italia. L’operazione verrà conclusa entro la fine dell’anno e successivamente per un primo periodo Campari continuerà a produrre e distribuire per conto del Gruppo Caffo i prodotti dei due marchi in alcuni paesi, fra cui la Spagna, la Russia, la Corea del Sud e l’Argentina, dove Campari ha degli stabilimenti produttivi.

L’amministratore delegato di Campari, Simon Hunt, ha detto che la vendita rientra in un progetto più ampio dell’azienda di diminuire i marchi in suo possesso, per potersi concentrare meglio su quelli principali. Sebastiano Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo, ha detto invece di aver voluto acquistare in particolare Cinzano – marchio noto soprattutto per i vermouth – per accelerare l’espansione internazionale dell’azienda. Il Gruppo Caffo possiede già, tra gli altri, i marchi di alcolici Vecchio Amaro del Capo, Elisir San Marzano Borsci e Petrus.