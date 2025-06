L’apertura di quasi tutti i giornali di oggi è dedicata alla conclusione della riunione dei capi di governo dei paesi della NATO che hanno approvato un documento che prevede l’aumento al 5 per cento del PIL delle spese per difesa e sicurezza dei paesi membri, con le obiezioni della Spagna, che ritiene di poter raggiungere gli obiettivi con una spesa minore e che è stata minacciata dal presidente degli Stati Uniti Trump di dazi maggiori rispetto agli altri paesi. Il Manifesto apre invece sulla vittoria di Zohran Mamdani alle primarie del Partito Democratico per la candidatura a sindaco di New York, Avvenire titola sulle stragi di civili a Gaza durante la distribuzione di aiuti alimentari da parte della Gaza Humanitarian Foundation, e Libero si occupa dell’incontro in tribunale fra il leader della Lega Salvini e lo scrittore Saviano, querelato per diffamazione da Salvini.