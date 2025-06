C’è una grossa inchiesta per falso in bilancio sulla nota azienda di abbigliamento Original Marines

La procura di Nola sta conducendo una grossa inchiesta sul noto marchio di abbigliamento italiano Original Marines, fondato negli anni Ottanta a Napoli e con 600 punti vendita in tutta Italia. L’azienda avrebbe falsificato i bilanci societari tra il 2018 e il 2021, per occultare le perdite e ottenere finanziamenti pubblici per più di 30 milioni di euro. Inoltre avrebbe beneficiato di detrazioni dell’IVA indebite per quasi 6 milioni di euro.

Mercoledì la Guardia di Finanza ha eseguito diverse misure cautelari (cioè provvedimenti restrittivi emessi prima di una condanna, per evitare la reiterazione del reato o altri rischi) nei confronti degli 8 indagati, tra cui anche due membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Per tutti il gip (giudice per le indagini preliminari) ha disposto il divieto di esercitare attività d’impresa o ricoprire cariche direttive in aziende per un anno, oltre al sequestro preventivo di beni per più di 37 milioni di euro.