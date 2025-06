Un agente della polizia penitenziaria di Nisida è stato accusato di atti sessuali con un detenuto minorenne

Un agente della polizia penitenziaria dell’istituto penale per minorenni di Nisida, a Napoli, è stato messo agli arresti domiciliari perché accusato di atti sessuali con un detenuto minorenne. I fatti contestati sarebbero avvenuti nelle scorse settimane, ma al momento non ci sono altre informazioni. Le indagini sono state fatte dalla stessa polizia penitenziaria. Il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Antonio Sangermano, ha detto di aver trasmesso la notizia di reato alla procura di Napoli e ha definito la vicenda di «inaudita gravità».

L’istituto di Nisida si trova su una piccola isola vulcanica collegata al quartiere di Bagnoli, nella parte sud ovest di Napoli, da una sottile striscia di terra. Ospita circa ottanta persone detenute ed è il carcere a cui si è ispirata la serie tv della Rai, Mare fuori.

