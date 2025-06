Ora la procura sta indagando anche per omicidio sul caso del costumista del film “Parthenope” trovato morto a Capri nel 2023

Ora la procura sta indagando anche per omicidio per la morte di Luca Canfora, il costumista morto a Capri nel 2023 durante le riprese del film Parthenope di Paolo Sorrentino. Rimangono comunque aperte le ipotesi di suicidio e incidente. L’uomo, che aveva 51 anni, fu trovato morto in mare alla base di una scogliera, vicino a una strada panoramica dell’isola. Inizialmente il caso era stato archiviato come suicidio, ma la famiglia aveva sempre negato questa ipotesi e ha chiesto la riapertura delle indagini: adesso una seconda autopsia indica le lesioni sul corpo di Canfora come incompatibili rispetto all’altezza da cui sarebbe caduto.

– Leggi anche: Le indagini sulla morte di Luca Canfora