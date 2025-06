L’ex primo ministro francese Dominique de Villepin ha creato un partito, probabilmente per candidarsi alle presidenziali del 2027

Dominique de Villepin, primo ministro francese fra il 2005 e il 2007 e tuttora uno dei politici più apprezzati dai francesi nei sondaggi, ha creato un nuovo partito, La France Humaniste. De Villepin fece parte dei governi di centrodestra del presidente Jacques Chirac, e prima di essere nominato primo ministro fu anche ministro degli Esteri e poi dell’Interno. La creazione del partito è considerata dai giornali francesi come un passaggio preparatorio per la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, nonostante de Villepin non abbia detto esplicitamente di voler partecipare.

De Villepin non ha chiarito del tutto il programma del partito nell’intervista a Le Parisien in cui ne ha annunciato la creazione. Ha detto di voler riunire tutti i francesi e difendere l’ordinamento repubblicano (che in Francia significa in pratica rifiutare i partiti di estrema destra o sinistra) e la giustizia sociale, e ha parlato genericamente del bisogno di politiche equilibrate e moderate. De Villepin provò anche a partecipare alle presidenziali del 2012, ma si ritirò perché non riuscì a ottenere abbastanza firme per formalizzare la candidatura.