Un negoziante è stato accoltellato e ucciso a Busto Arsizio, in provincia di Varese

Davide Gorla, il titolare di una cartoleria nel centro di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato ucciso a coltellate da un uomo, che poi è scappato. Al momento non si sa se i due si conoscessero, e non è nemmeno chiaro se l’aggressore stesse tentando di fare una rapina. La polizia lo sta cercando e sta anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Gorla aveva 64 anni e la cartoleria si chiama Linea Continua.