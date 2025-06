L’OMS ha detto che più di quaranta persone sono state uccise in un attacco contro un ospedale nel sud del Sudan

Nel fine settimana più di quaranta persone sono state uccise nell’attacco contro un ospedale nel Kordofan occidentale, una zona nel sud del Sudan vicina alla linea del fronte dove stanno combattendo l’esercito regolare del paese e il gruppo paramilitare delle Rapid Support Forces (RSF, Forze di supporto rapido). Lo ha detto martedì Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), specificando che nell’attacco sono stati uccisi sia bambini che operatori sanitari, e sono state ferite decine di persone.

Le RSF hanno attribuito l’attacco all’esercito, che per ora non ha commentato. Dall’aprile del 2023 le due parti si stanno scontrando in una violenta guerra civile che ha provocato almeno 150mila morti e 13 milioni di sfollati su una popolazione totale di 50 milioni, oltre a una delle peggiori crisi umanitarie attuali.

