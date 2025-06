È sempre la guerra fra Iran e Israele e Stati Uniti la notizia di apertura sui giornali di oggi: le notizie principali sono l’attacco iraniano alla base militare degli Stati Uniti di al Udeid, in Qatar, in risposta ai bombardamenti statunitensi su tre siti nucleari iraniani nella notte fra sabato e domenica scorsi, la reazione del presidente Trump, che ha apprezzato che l’Iran abbia avvisato prima di attaccare e ha annunciato un cessate il fuoco, e i bombardamenti israeliani di ieri sull’Iran. La Verità si occupa invece della discussione fra i paesi della NATO sull’aumento delle spese per la difesa.