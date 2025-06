L’intervento degli Stati Uniti al fianco di Israele nella guerra con l’Iran, con la decisione del presidente Trump di bombardare i tre siti nucleari iraniani di Fordo, Isfahan e Natanz, è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i temi principali sulle prime pagine sono cercare di capire quale possa essere la gravità dei danni causati dal bombardamento, le preoccupazioni per la reazione iraniana, che ha minacciato di chiudere lo stretto di Hormuz al traffico navale, e l’incontro previsto per oggi fra il ministro degli Esteri iraniano Araghchi e il presidente russo Putin.