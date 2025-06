Un aliante è precipitato in Trentino: i due uomini a bordo sono morti

Nel primo pomeriggio di domenica un aliante è precipitato sulla cresta di Cima Bocche, a quota 2.500 metri, tra i comuni di Moena e Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino. I due uomini a bordo, Davide Leonardi e Alessandro Rizzoli, sono morti: avevano 55 e 56 anni ed erano residenti rispettivamente a Trento e ad Ala. L’aliante era partito da Trento.

L’allarme è stato dato da un gruppo di escursionisti che si trovavano in zona. Non si sa ancora cosa abbia causato l’incidente né la dinamica: la procura ha aperto un’inchiesta così come l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha inviato un proprio ispettore in Trentino.