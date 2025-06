Nel Gran Premio d’Italia di MotoGP i fratelli Marc e Alex Marquez sono arrivati primo e secondo

Il pilota spagnolo Marc Marquez, della Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Mugello, in Italia (il Mugello è una zona collinare a nord di Firenze). Al secondo posto è arrivato Alex Marquez, fratello minore di Marc (Alex ha 29 anni, Marc 32) che corre però con un’altra squadra, la Gresini Racing Ducati. È arrivato terzo l’italiano Fabio Di Giannantonio, che all’ultimo giro è arrivato vicino al sorpasso su Alex Marquez per il secondo posto.

Al penultimo giro Di Giannantonio aveva superato un altro italiano, Francesco Bagnaia (due volte campione del mondo di MotoGP), che alla fine è arrivato quarto.

Siamo alla nona gara del Motomondiale e Marc Marquez, come era stato previsto a inizio stagione, sta dominando la classifica: ha vinto fin qui cinque gare e ha 270 punti nella classifica piloti, 40 in più rispetto al fratello Alex che è secondo e ben 110 in più di Bagnaia terzo. Mancano ancora 13 gare alla fine del Motomondiale.