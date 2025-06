Un forte temporale ha fatto ribaltare una ruota panoramica sul lungolago di Lecco

Sul lungolago di Lecco, nel centro cittadino, un temporale e il vento forte hanno fatto ribaltare una ruota panoramica: non ci sono feriti. In quel momento la ruota era chiusa al pubblico ed è caduta sull’aiuola circostante, spezzando un albero. Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha detto che la ruota era in funzione fino a non molto tempo prima dell’incidente, ma il giostraio aveva provvidenzialmente fatto scendere e allontanare le persone in tempo rendendosi conto della situazione meteorologica instabile. Nella zona ci sono stati anche altri danni, ma contenuti, come tetti scoperchiati e alberi caduti.