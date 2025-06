La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della guerra fra Iran e Israele, con gli attacchi reciproci fra i due paesi e l’incontro di ieri a Ginevra fra il ministro degli Esteri iraniano, quelli di Francia, Germania e Regno Unito e l’Alta rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione Europea. Il Manifesto e Libero aprono invece sulla manifestazione dei metalmeccanici a Bologna che ha occupato la tangenziale e sui rischi per i partecipanti in conseguenza delle norme contenute nel decreto “sicurezza”, il Giornale e la Verità titolano sul tax credit assegnato dallo Stato all’uomo indagato per la morte di una donna e una bambina trovate a Villa Pamphili, a Roma, mentre qualche giornale si occupa della manifestazione contro il riarmo europeo in programma oggi a Roma.