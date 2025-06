La guerra fra Iran e Israele è sempre la notizia in apertura sui giornali di oggi, che titolano sull’attesa per l’eventuale decisione degli Stati Uniti di intervenire a fianco di Israele, con il presidente Trump che ha detto di volersi prendere due settimane per decidere, e sugli attacchi di ieri, con il missile iraniano che ha colpito un ospedale a Be’er Sheva e il bombardamento israeliano sulla centrale nucleare in costruzione ad Arak. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’identificazione della donna trovata morta a Villa Pamphili a Roma il 7 giugno e la scoperta di un finanziamento del ministero della Cultura per un film dell’uomo accusato di aver ucciso la figlia e nascosto il corpo della donna, l’inchiesta sullo spionaggio ai danni dei giornalisti con il software dell’azienda israeliana Paragon, la motivazione della sentenza di assoluzione di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, e la presentazione di Gattuso come nuovo allenatore della nazionale maschile di calcio.