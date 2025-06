È sempre la guerra fra Iran e Israele la notizia in apertura su tutti i giornali: oggi i titoli principali si concentrano sulla decisione data per molto probabile di un intervento degli Stati Uniti nel conflitto a fianco di Israele, sul discorso televisivo della guida suprema iraniana, l’ayatollah Khamenei, che in un videomessaggio ha detto che l’Iran non ha nessuna intenzione di arrendersi e ha minacciato gli Stati Uniti di gravi conseguenze se attaccasse l’Iran, e sulle parole del direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che in un’intervista ha detto di non avere prove sulla produzione di armi nucleari da parte dell’Iran.