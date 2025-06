Le notizie principali sulle quali aprono tutti i giornali di oggi sono la richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump di una resa incondizionata dell’Iran nella guerra con Israele, e l’ipotesi di un intervento diretto degli Stati Uniti nel conflitto. Trump ha anche detto di sapere dove si trova l’ayatollah Khamenei, la guida suprema dell’Iran, ma di non avere per ora intenzione di ucciderlo, e ha criticato il presidente francese Macron per le sue dichiarazioni al G7 in Canada.