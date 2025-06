Simone Inzaghi era d’accordo con l’Al-Hilal già prima della finale di Champions League

In un’intervista a BBC Sport l’amministratore delegato della squadra di calcio saudita dell’Al-Hilal, Esteve Calzada, ha detto che Simone Inzaghi aveva già deciso di andare ad allenare la squadra prima che si giocasse la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Calzada ha parlato di un lungo lavoro per convincere Inzaghi e ha detto che «stava per giocarsi una partita fondamentale, e ci ha chiesto di non dire niente fino a dopo la finale». L’accordo di Inzaghi con l’Al-Hilal, in sostanza, «è stato deciso prima della finale ma non firmato, solo perché per rispetto ci aveva chiesto di aspettare», ha detto Calzada.

Nei giorni prima della finale, poi persa in modo piuttosto clamoroso per 5-0 dall’Inter, diversi media e giornali avevano cominciato a scrivere che Inzaghi avrebbe potuto lasciare l’Inter e che fosse imminente un accordo con una squadra dell’Arabia Saudita. Inzaghi non aveva né confermato né smentito le indiscrezioni; qualche giorno prima della finale aveva detto che «per fortuna ogni anno ci sono richieste, dall’Italia, dall’estero e dall’Arabia. Però io penso che sarebbe folle in questo momento pensarci. Dopo la finale, come sempre, ci siederemo con la società e capiremo se ci saranno i presupposti per andare avanti».

Stando a quanto raccontato da Calzada, quindi, la dura sconfitta subita in finale non avrebbe influito più di tanto sulla decisione di Inzaghi, che ha allenato l’Inter per quattro anni, vincendo sei trofei e raggiungendo per due volte la finale di Champions League. Inzaghi avrebbe avuto un altro anno di contratto con l’Inter.

Dopo le parole dell’amministratore delegato dell’Al-Hilal (ma anche prima, a dire il vero) in molti hanno criticato il comportamento di Inzaghi, considerandolo poco professionale prima di una partita così importante: «Fosse vero, risulterebbe grave aver insinuato nella testa della squadra pensieri extra-PSG», ha scritto per esempio La Gazzetta dello Sport, il principale quotidiano sportivo italiano, che ha cominciato a contestare piuttosto duramente Inzaghi sin dal giorno in cui ha ufficializzato il suo passaggio all’Al-Hilal.

Anche l’ultimo allenatore che vinse la Champions League con l’Inter fece una cosa simile: nel 2010 il portoghese José Mourinho allenò nella finale contro il Bayern Monaco già sapendo di avere un accordo con il Real Madrid. Alla fine l’Inter vinse, completando lo storico triplete (la vittoria di campionato, Coppa Italia e Champions League). Dal momento che la finale si giocava a Madrid, Mourinho non ripartì nemmeno con la squadra per andare a Milano a festeggiare la coppa, ma salutò i giocatori direttamente allo stadio Santiago Bernabeu. Mercoledì sera alle 21 Inzaghi allenerà per la prima volta l’Al-Hilal nella partita del Mondiale per club contro il Real Madrid.

