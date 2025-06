C’è un’indagine sull’ex assessore di Genova che aveva diffuso una notizia falsa su Silvia Salis, la nuova sindaca

A Genova è stata aperta un’indagine sul consigliere comunale ed ex assessore alla Sicurezza, alla Polizia locale e alla Protezione civile Sergio Gambino, esponente di Fratelli d’Italia. A Gambino sono state rivolte varie accuse tra cui quella di aver diffuso, durante l’ultima campagna elettorale per le elezioni amministrative della città, l’informazione falsa che Silvia Salis, la nuova sindaca di Genova, avrebbe investito una persona con la propria auto passando sulle strisce pedonali mentre il semaforo era rosso. Secondo la ricostruzione della procura di Genova invece il semaforo era rosso per i pedoni, quindi anche per la persona che attraversava. L’accusa è di rivelazione di segreto d’ufficio ed è rivolta anche al comandante della Polizia locale Gianluca Giurato.

Gambino è anche accusato di corruzione e abuso d’ufficio: l’indagine a suo carico riguarda anche presunti scambi di favori, soldi e vantaggi personali in cambio di appalti pubblici. Dopo l’apertura dell’inchiesta Gambino si è autosospeso da Fratelli d’Italia, ma non dal consiglio comunale.