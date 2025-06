Ci sono guasti e grossi ritardi sulla linea dei treni ad alta velocità tra Roma e Napoli

Da martedì mattina ci sono forti disagi sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli, con ritardi che in alcuni casi arrivano a 100 minuti. La circolazione è stata interrotta poco dopo le 5:20 a causa di un guasto tra le stazioni di Roma Prenestina e Napoli Afragola. Un altro guasto è stato segnalato tra Anagni e Ceccano, e successivamente sulla linea Roma-Napoli che passa per Cassino (quella utilizzata principalmente dai treni regionali e Intercity), dove la circolazione è stata sospesa nei pressi di Zagarolo per problemi legati al maltempo.

Trenitalia ha pubblicato sul suo sito l’elenco dei treni che subiranno variazioni di percorso e di quelli con un ritardo superiore a 60 minuti.

