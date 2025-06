La guerra fra Israele e Iran è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli si concentrano sul bombardamento israeliano sulla televisione di stato iraniana, sulle dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu che ha detto che la morte dell’ayatollah Khamenei – la guida suprema del regime iraniano – porterebbe alla fine della guerra, sulla discussione al G7 in Canada su un documento per richiedere una de-escalation del conflitto a cui si è opposto il presidente degli Stati Uniti Trump, e sulla possibile ripresa delle trattative sul nucleare iraniano per porre fine alla guerra.