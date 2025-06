È morto a 61 anni Giovanni Di Cosimo, musicista e collaboratore del giornalista Diego Bianchi dal 2013: prima per Gazebo e poi, dal 2017, trombettista della band che suona durante le puntate di Propaganda Live. Non sono state rese note le cause.

Soltanto pochi giorni fa era morta in seguito a una malattia non specificata anche Valentina Del Re, violinista della stessa band, a 44 anni.