Un uomo ha percorso in auto un pezzo della scalinata di Trinità dei Monti a Roma, e non è il primo

Nella notte tra lunedì e martedì un uomo di 80 anni ha percorso in auto un tratto della scalinata di Trinità dei Monti a Roma: è stato fermato e identificato dalla polizia locale, che poi lo ha denunciato. L’auto, un vecchio modello di Mercedes, è stata rimossa dai vigili del fuoco. Non è chiaro se l’uomo lo abbia fatto volontariamente o per errore.

La scalinata, che collega piazza di Spagna alla chiesa di Trinità dei Monti, è uno dei monumenti più famosi della città, e ovviamente non è destinata al traffico. Non è tuttavia la prima volta che qualcuno prova a percorrerla con un mezzo a motore: nel 2022 per esempio un ingegnere saudita aveva fatto lo stesso con una Maserati presa a noleggio, danneggiando i primi gradini; nello stesso anno due turisti statunitensi erano stati multati per aver fatto scendere un monopattino elettrico lungo la scalinata. Proprio quell’estate, per evitare situazioni di questo tipo, il consiglio comunale di Roma aveva approvato all’unanimità una mozione per fare montare dei dissuasori all’ingresso della scalinata, ma finora non è successo.