Una decina di voli è stata dirottata dall’aeroporto di Bologna verso altri scali a causa dei forti temporali

Nel tardo pomeriggio di lunedì una decina di voli diretta all’aeroporto Marconi di Bologna è stata dirottata su altri scali a causa del forte temporale che sta colpendo diverse zone dell’Emilia-Romagna. Il Resto del Carlino scrive che i voli sono stati indirizzati verso gli aeroporti di Bergamo, Venezia, Milano Malpensa, Pisa e Fiumicino (Roma) perché non c’erano le condizioni per farli atterrare in sicurezza. Adesso la situazione sembra in miglioramento, scrive RaiNews. Da ieri sera ci sono però forti temporali e grandine nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e Ravenna, che hanno provocato l’allagamento di strade e campi, la caduta di alberi e il danneggiamento di alcuni edifici.