Una deputata statale del Minnesota è stata uccisa insieme al marito

Caricamento player

Un uomo ha ucciso a colpi di pistola una deputata statale del Minnesota, Melissa Hortman del Partito Democratico, e suo marito Mark; un altro parlamentare statale, il senatore John Hoffman, è stato ferito insieme alla moglie. Le sparatorie sono avvenute a Brooklyn Park, un comune alla periferia di Minneapolis. L’aggressore è scappato, secondo le prime informazioni si era spacciato per un agente di polizia. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha detto che l’attacco è stato organizzato per motivi politici.

La polizia sta cercando un uomo di 57 anni, Vance Luther Boelter. In una conferenza stampa sabato pomeriggio un responsabile della polizia Drew Evans ha detto che l’ultima volta che Boelter è stato visto, stamattina, indossava un cappello da cowboy, una camicia scura e dei pantaloni chiari. Evans ha aggiunto che per ora non sanno se Boelter avesse dei complici. L’FBI, la polizia federale statunitense, ha offerto una ricompensa di 50mila dollari a chi è in grado di fornire informazioni utili per arrestare Boelter.

Nelle scorse ore il capo della polizia di Brooklyn Park aveva detto che era stata trovata l’auto dell’uomo sospettato dell’omicidio: all’interno c’erano un manifesto politico, una lista con circa 70 nomi che comprendeva i due parlamentari (ma anche altri politici e sostenitori dei diritti dell’aborto, scrive CNN), una borsa piena di proiettili con dentro anche un biglietto di auguri per la festa del papà, e un mucchio di volantini con la scritta “No Kings”, con ogni probabilità un riferimento alle manifestazioni anti-Trump organizzate per oggi in tantissime città statunitensi, compresa Minneapolis, con lo slogan “No Kings Day”.

La polizia locale e il governatore Walz avevano inizialmente invitato i manifestanti a non partecipare al raduno per ragioni di sicurezza, ma gli organizzatori hanno poi deciso di cancellare le manifestazioni previste in tutto il Minnesota.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 2 del mattino di sabato in seguito alla segnalazione di un abitante della zona che aveva sentito colpi di arma da fuoco. Hanno trovato Hoffman e la moglie feriti, poi si sono diretti verso la casa di Hortman dove, prima di trovare i corpi della parlamentare e del marito, si sono imbattuti nell’uomo sospettato dell’omicidio, riuscito a fuggire dopo aver sparato agli agenti.

Il governatore Walz ha detto che Hoffman e la moglie Yvette sono stati colpiti da diversi colpi di pistola e che sono stati portati in ospedale dove sono stati operati. I medici sono ottimisti, ha aggiunto un funzionario dello Stato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a sua volta vittima di due attentati soltanto lo scorso anno, ha scritto sui social media: «Ho avuto notizia del terribile attentato in Minnesota. Questa orribile violenza non sarà tollerata negli Stati Uniti d’America».

Hortman era stata presidente della Camera del Minnesota per sei anni, un mandato concluso all’inizio di quest’anno, e faceva politica locale da oltre due decenni. Negli ultimi anni si era spesa molto per l’approvazione di provvedimenti per il diritto all’aborto, per legalizzare la marijuana e per dare a chi lavora più giorni di assenza retribuita per malattia.