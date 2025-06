A Imperia è stato arrestato un poliziotto accusato di vendere permessi di soggiorno

A Imperia la squadra mobile della polizia ha arrestato Luigi Mingherlino, un poliziotto in servizio all’ufficio immigrazione della questura: è accusato di procurare permessi di soggiorno in cambio di tangenti. Con lui è stata arrestata in flagranza di reato Yelena Vtulkina, cittadina kazaka di 46 anni, titolare di un’agenzia immobiliare e nel 2024 candidata alle elezioni comunali nella lista di Fratelli d’Italia. La squadra mobile li ha arrestati mentre si stavano scambiando una busta con all’interno cinquemila euro.

Secondo la procura, i due gestivano un giro di permessi di soggiorno venduti per la maggior parte a facoltosi cittadini russi proprietari di seconde case in Liguria. Altre tre persone sono state indagate, tra cui un poliziotto del commissariato di Sanremo. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di 267mila euro, di cui 133 custoditi in contanti da Mingherlino.