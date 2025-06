Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’aereo precipitato sulle case subito dopo il decollo da Ahmedabad, in India, provocando la morte di tutte le persone a bordo tranne una e di diverse persone a terra, altri aprono sugli incontri di ieri a Roma fra i ministri degli Esteri dei principali paesi europei e fra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario generale della Nato Rutte nei quali si è parlato di difesa e spese militari. Qualche giornale si occupa della preoccupazione per un possibile attacco israeliano all’Iran, altri commentano la nomina a sottosegretario dell’ex leader della Cisl Sbarra, altri ancora titolano sulla morte di un carabiniere in Puglia in uno scontro a fuoco con dei rapinatori, e il Sole 24 Ore apre sul rinvio della scadenza delle tasse per le partite Iva.