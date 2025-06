Celebripost

In settimana ci sono state le premiazioni dei Tony Awards, i più importanti premi americani per il teatro, e dei BET Awards, che premiano gli afroamericani che si sono distinti in diversi campi, dalla musica al cinema e all’intrattenimento. Alla cerimonia di premiazione dei Tony c’erano, tra gli altri, Katie Holmes, Danielle Brooks, Bryan Cranston, Keanu Reeves, Cynthia Erivo e George Clooney, che nonostante il successone del suo spettacolo, non ha vinto premi. Ai BET Awards si sono visti i rapper Dr. Dre e Snoop Dogg, Kendrick Lamar con il premio di Miglior album vinto per GNX e Jamie Foxx, baciato dalle due figlie. Poi ci sono Matty Matheson, Ayo Edebiri e Jeremy Allen White della serie tv The Bear a una cena riservata al cast; Meryl Streep, Kate Winslet e David Beckham con Re Carlo III; gli attori di Squid Game alla prima della terza stagione della serie e infine papa Leone con un cappellino della squadra di baseball dei Chicago White Sox.