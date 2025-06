La Corea del Nord dice di aver già riparato la grande nave da guerra che il mese scorso si era ribaltata durante il varo

L’agenzia di stampa nordcoreana KCNA (Korean Central News Agency), controllata dal regime, ha detto che è stata rimessa in acqua l’imponente nave da guerra da 5mila tonnellate che il mese scorso si era ribaltata durante il varo nel porto di Chongjin, una città costiera nel nord del paese. La KCNA ha detto che la nave, un cacciatorpediniere, è stata rimessa in acqua con successo e che il suo funzionamento è stato completamente ripristinato.

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un aveva reagito male all’incidente: aveva accusato diversi enti statali di negligenza, minacciato di punire le persone che riteneva responsabili e fatto molte pressioni affinché la nave venisse riparata in fretta. La riparazione è stata in effetti sorprendentemente rapida ma ci sono dei dubbi sul fatto che sia stata effettivamente completata.

L’incidente, per cui sono state arrestate quattro persone, era stato un duro colpo sia per l’immagine della marina nordcoreana che per le sue ambizioni militari: nei piani di Kim la flotta militare dovrebbe trasformarsi da prevalentemente difensiva a una potenza in grado di condurre operazioni strategiche offensive. Questa nave è una delle più grandi tra quelle del regime, secondo cui potrebbe essere utilizzata per lanciare armi nucleari.