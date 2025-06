La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle proteste contro gli arresti di immigrati irregolari che dalla California si sono estese ad altre città degli Stati Uniti, e della repressione decisa dal presidente Trump con l’invio di militari per contrastarle. Altre notizie presenti sulle prime pagine sono la morte della prima persona in Italia con il suicidio assistito grazie alla legge regionale della Toscana, l’arrivo in Italia del bambino sopravvissuto all’attacco israeliano a Gaza che ha ucciso i suoi nove fratelli, l’accordo sui dazi che sarebbe stato raggiunto da Stati Uniti e Cina, e la morte del cantante Brian Wilson. Il Giornale ricorda Silvio Berlusconi a due anni dalla morte intervistando la figlia Marina, mentre Libero apre con un’intervista al leader della Lega Salvini.