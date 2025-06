Disney e Universal hanno fatto causa a Midjourney per violazione del copyright

Mercoledì Walt Disney Company e Universal, due delle società di produzione cinematografica più grandi e importanti al mondo, hanno fatto causa per violazione del copyright a Midjourney, uno dei più utilizzati software di intelligenza artificiale in grado di generare immagini. È la prima volta che due grandi studi di Hollywood citano in giudizio un’azienda di intelligenza artificiale generativa in un caso di questo tipo.

Nell’atto di accusa, presentato al tribunale federale di Los Angeles, Disney e Universal sostengono che Midjourney abbia creato e diffuso senza permesso «innumerevoli» immagini con i loro personaggi, come Darth Vader, Elsa e i Minions, e che nonostante le ripetute richieste non abbia fatto nulla per fermare queste violazioni. Le società hanno chiesto al tribunale un’ingiunzione preliminare, cioè una misura urgente per bloccare fin da subito l’attività di Midjourney, e un risarcimento dei danni, senza però specificare l’importo.

Negli ultimi anni si è parlato spesso di intelligenza artificiale in relazione al diritto d’autore, soprattutto per il modo in cui le aziende raccolgono e usano materiali protetti per addestrare i loro modelli.

