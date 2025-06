Si è dimesso Alessandro Delli Noci, assessore regionale pugliese indagato per corruzione e gestione illecita di fondi pubblici

Mercoledì si è dimesso l’assessore allo Sviluppo economico e consigliere della Puglia, Alessandro Delli Noci, indagato insieme ad altre 10 persone per corruzione e gestione illecita dei fondi regionali. La procura ha chiesto per lui gli arresti domiciliari, che dovranno essere convalidati dal giudice per le indagini preliminari. Il governatore Michele Emiliano, del Partito Democratico, ha accettato le dimissioni e ha assunto temporaneamente le deleghe di Delli Noci.

L’indagine in questione riguarda un presunto sistema clientelare che tra il 2018 e il 2023 avrebbe condizionato la gestione dei fondi pubblici per le piccole e medie imprese in Puglia. Secondo la Guardia di Finanza, alle elezioni regionali del 2020 Delli Noci avrebbe ottenuto voti e finanziamenti da alcuni imprenditori, a cui in cambio avrebbe garantito vari favori tra cui autorizzazioni e appalti per progetti edilizi. Nell’inchiesta sono coinvolti anche vari funzionari comunali di Lecce e imprenditori.