Due calciatori, oggi al Padova e al Ragusa, sono stati condannati in primo grado per violenza sessuale

Il tribunale di Messina ha condannato in primo grado per violenza sessuale due calciatori, che oggi giocano nel Padova (Serie C) e Ragusa (Serie D). Clemente Crisci del Ragusa è stato condannato a 6 anni; Carmine Cretella del Padova a 2 con pena sospesa, poiché il giudice gli ha riconosciuto alcune attenuanti. Entrambi erano accusati di aver violentato una ragazza di 14 anni nel 2020, durante il lockdown per la pandemia di Covid-19 e quando entrambi giocavano nel Messina. Oggi hanno 22 anni.

Cretella è il secondo calciatore del Padova che viene condannato in primo grado per violenza sessuale: a ottobre l’attaccante Michael Liguori era stato condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 14 anni. Nonostante la condanna Liguori aveva continuato a giocare, tra molte polemiche: il suo contratto scade a fine giugno e il club non glielo dovrebbe rinnovare. Cretella invece ha ancora un anno di contratto. Al termine di questa stagione il Padova è stato promosso: giocherà la prossima in Serie B.

