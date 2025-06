I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: molti titoli sono dedicati alla politica italiana, con i rapporti nel centrosinistra dopo il fallimento dei referendum e i diversi pareri nella maggioranza sulla proposta della presidente del Consiglio Meloni di ridurre le tasse al ceto medio. Altri si occupano della strage in una scuola di Graz, in Austria, dove un ex studente ha sparato a ragazzi e insegnanti uccidendo dieci persone, altri ancora titolano sulle proteste contro gli arresti di immigrati irregolari in California e sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di inviare militari della Guardia Nazionale e marines per fermarle, mentre i giornali sportivi si concentrano sulla ricerca del nuovo allenatore della nazionale maschile di calcio dopo il rifiuto di Ranieri.