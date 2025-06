L’Antitrust ha multato il noto influencer Big Luca per contenuti che promettevano «guadagni facili e sicuri»

Mercoledì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato per 60mila euro il noto influencer Luca De Stefani, conosciuto come Big Luca, per pratiche commerciali scorrette. De Stefani era indagato dall’estate scorsa e accusato di aver pubblicato dei contenuti in cui offriva consigli e seminari a pagamento per ottenere guadagni facili, certi e immediati. Ha ricevuto per lo stesso motivo una multa da 5mila euro anche l’influencer Michele Leka, meno seguito.

L’Antitrust ha chiuso invece i procedimenti nei confronti di altri quattro influencer: Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai e Davide Caiazzo, a cui erano rivolte le stesse accuse. Nei loro casi l’AGCM ha accertato che non ci sono state infrazioni, ma gli ha chiesto di rimuovere dai loro profili tutte le espressioni che promettono guadagni facili. I quattro si sono inoltre impegnati, fra le altre cose, a inserire dei disclaimer pubblicitari nei loro post sponsorizzati e a monitorare e rimuovere i propri follower non autentici.

Su internet i sei influencer pubblicavano contenuti riconducibili a quelli dei cosiddetti “fuffa guru”, ossia influencer che usano i social per vantare uno stile di vita lussuoso, attraggono i follower con slogan motivazionali e riferimenti generici ai loro “business” e al loro successo, e li invitano poi a contattarli o a pagare corsi e consulenze con promesse irrealistiche di guadagni facili.

