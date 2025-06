Il fallimento dei referendum su lavoro e cittadinanza per cui si è votato domenica e lunedì che non hanno raggiunto il quorum, nonostante i tentativi dei promotori di presentare come un risultato positivo il dato dell’affluenza intorno al 30 per cento, è la notizia principale su tutte le prime pagine di oggi. Il Sole 24 Ore titola sul valore dello spread, ai livelli più bassi degli ultimi 15 anni, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia sulla Moldavia in una partita di qualificazione per i Mondiali maschili di calcio del 2026.